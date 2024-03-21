Северо-Курильск, Сахалинская область, 21 марта, 2024, 09:53 — ИА Регнум. На вулкане Эбеко 21 марта произошёл выброс пепла, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Сахалинской области.

Кадр из видео Вулкан Эбеко

Вулкан находится в семи километрах северо-западнее города Северо-Курильска. Эбеко выбросил пепел на высоту 1,8 км над уровнем моря.

«Шлейф распространился в юго-восточном направлении на расстояние более пяти километров. По информации ЕДДС, в городе Северо-Курильске пеплопад не наблюдался», — сообщили в ведомстве, отметив, что запаха сероводорода нет.

Угроза для жизнедеятельности населения отсутствует, добавили в МЧС.

Как сообщало ИА Регнум, 10 января Эбеко выбросил столб пепла высотой 2,8 км. Шлейф распространился на север на пять с лишним километров.

Высота Эбеко 1156 метров. Он активизировался в середине ноября 2016 года. В районе вулкана для самолётов действует оранжевый цветовой код опасности.