Москва, 21 марта, 2024, 09:37 — ИА Регнум. После двухлетнего перерыва Forbes представил новый рейтинг «100 надёжных банков России». Преодолев серьезные проблемы в 2022 году, российские банки показали по итогам 2023-го выдающиеся финансовые результаты, пишет издание.

Ars-centre.ru В банке

На первом месте рейтинга самых надежных банков России — Сбербанк. Издание отмечает, что Сбербанк — рекордсмен среди российских банков по размеру полученной годовой чистой прибыли. По итогам 2023 года она достигла 1,508 трлн рублей — наиболее высокого результата за всю историю группы. В своей новой стратегии до 2026 года Сбербанк заявил о переходе к «человекоцентричной» бизнес-модели развития своей экосистемы и о расширении применения искусственного интеллекта.

В пятерку лидеров также вошли ВТБ, Росбанк, Райффайзенбанк и Юникредит-банк.

Российская банковская система прошла через период геополитической нестабильности и санкционного давления без дополнительного вливания денег от государства. Кроме того, 2023 год банки завершили с максимальной в истории сектора чистой прибылью — 3,3 трлн рублей. Избыток собственных средств в целом по сектору на конец 2023 года составил 5 трлн рублей, что для банков представляет собой существенную подушку безопасности в случае непредвиденных убытков и возможность наращивать кредитный портфель. ЦБ не отзывал у банков лицензии рекордные полтора года.