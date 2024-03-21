Минск, 21 марта, 2024, 09:24 — ИА Регнум. Белорусская теннисистка Арина Соболенко назвала немыслимой трагедией смерть экс-хоккеиста Константина Кольцова, с которым она ранее состояла в отношениях. Она написала об этом 20 марта в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео Арина Соболенко и Константин Кольцов

«Смерть Кости — немыслимая трагедия, и, хотя мы больше не были вместе, моё сердце разбито», — отметила белорусская спортсменка.

Соболенко также призвала уважать её личную жизнь и личную жизнь семьи Кольцова в этот трудный для них период.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта стало известно о смерти 42-летнего тренера, который, по данным портала «Белорусский хоккей», скончался в Майами. Хоккейный клуб «Салават Юлаев» опроверг появившиеся в СМИ сообщения о том, что тренер умер из-за тромба.

Позднее в этот же день детектив Аргемис Колом рассказал, что полиция округа Майами-Дейд считает основной версией смерти Кольцова суицид. По словам правоохранителя, на теле тренера не нашли признаков насильственной смерти.

Кольцов родился в 1981 году в Уфе и выступал в качестве игрока за новокузнецкий «Металлург», «Ак Барс» из Казани, «Спартак» и команде НХЛ «Питтсбург Пингвинз». В составе «Салавата Юлаева» побеждал в чемпионате России и Кубке Гагарина.

Хоккеист также играл за сборную Белоруссии и участвовал в Олимпийских играх. За время тренерской карьеры работал с белорусскими клубами «Динамо», «Брест» и «Спартак».