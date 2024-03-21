Санкт-Петербург, 21 марта, 2024, 09:13 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге восьмиклассницу, пропавшую несколько дней назад, нашли мёртвой. Её тело обнаружили в квартире многоэтажного дома. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета «Известия».

Alexey Belkin/Global Look Press

Инцидент произошёл в квартире на улице Королёва. Прибывшие врачи осмотрели тело и зафиксировали повреждения: на голове восьмиклассницы была ссадина, на бедре ― массивный кровоподтёк.

Труп направили в морг. Судмедэксперты должны установить причину смерти.

Также уточняется, что 14-летняя девочка пропала 18 марта. Она состояла на учёте в инспекции по делам несовершеннолетних.

По информации портала 78.ru, бригаду скорой помощи вызвал 35-летний безработный мужчина-квартиросъёмщик. Прибывшие медики констатировали смерть восьмиклассницы.

На допросе арендатор рассказал, что познакомился в соцсетях с двумя несовершеннолетними и пригласил их к себе. Полиция задержала хозяина квартиры.

Как сообщало ИА Регнум, в Псковской области 26 февраля нашли тело 11-летней девочки, пропавшей почти два месяца назад. Ребёнок из деревни Полоное Порховского района исчез 1 января. Сначала спасателям попалась розовая куртка, в которой девочка вышла из дома, а затем в окрестностях населённого пункта, где проживала школьница, они обнаружили тело. Предполагается, что убийца подкинул куртку в реку, чтобы замести следы.

В Екатеринбурге 27 февраля нашли мёртвым 21-летнего молодого человека, который пропал ещё в октябре прошлого года. Тело обнаружили в лесу в Верхней Пышме. По словам бывшей девушки парня, в день исчезновения он отправил ей сообщение о планах покончить с собой.

В Новосибирске 15-летнюю школьницу нашли в Московской области неделю спустя после исчезновения. О местонахождении подростка долгое время не было информации, следователи организовали розыск в рамках возбуждённого уголовного дела.