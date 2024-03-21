Буэнос-Айрес, 21 марта, 2024, 09:15 — ИА Регнум. Глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс прибыл в Аргентину с необъявленным визитом для обсуждения кибератак и присутствия в регионе шиитской организации «Хезболла». Об этом 20 марта сообщила газета Ambito.

Ron Sachs — CNP/Global Look Press Глава американского Центрального разведывательного управления Уильям Бёрнс

По информации издания, Вашингтон обеспокоен действующими на границе Аргентины, Парагвая и Бразилии преступными группировками и террористическими ячейками, за которые якобы несёт ответственность шиитская организация.

Уточняется, что в ходе визита Бёрнс провёл встречу с премьер-министром Аргентины Николасом Поссе и главой Федерального разведывательного агентства республики Сильвестре Сивори.

В аргентинском правительстве отметили, что приезд директора ЦРУ стал «частью совместной работы стран в сфере разведки и борьбы с терроризмом». Как пишет газета, в ходе встречи стороны могли обсуждать влияние России, Китая и Ирана в странах Латинской Америки.

Как сообщало ИА Регнум, президент Аргентины Хавьер Милей 5 марта написал, что собирается в скором времени посетить Украину. Отмечалось, что аргентинский лидер хочет приехать в Киев перед визитом в Мадрид для получения премии имени Хуана де Мариана 2024 года, которая пройдёт в конце июня.

Милей 29 февраля заявил о планах провести в 2024 году саммит в поддержку Украины. По его словам, он считает приоритетными альянсы с защищающими, по его мнению, свободу странами, каковыми Милей считает в том числе США, Израиль и Украину.