Хабаровск, 21 марта, 2024, 08:55 — ИА Регнум. Девять выходцев из стран Центральной Азии получили штраф и тюремные сроки за помощь группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также за несообщение об оказании этого содействия. Об этом сообщили журналистам в управлении ФСБ по Хабаровскому краю.

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По информации силовиков ведомства, фигуранты расследования организовали канал финансовой помощи этой группировке. Их соотечественники, которые знали об указанной деятельности, умышленно не проинформировали правоохранительные органы о совершаемых преступлениях.

Управление ФСБ по Хабаровскому краю завело уголовные дела по части 1.1 статьи 205.1 (» Содействие террористической деятельности») и статье 205.6 УК РФ («Несообщение о преступлении»). Пятерых подсудимых признали виновными и приговорили к заключению в исправительной колонии строгого режима со сроками от восьми до восьми с половиной лет.

В управлении ФСБ, информацию которого приводит «РИА Новости», уточнили, что лицам, не сообщившим о преступной деятельности, назначили штрафы в размере от 11 до 30 тысяч рублей.

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Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года ФСБ задержала сторонника группировки «Исламское государство» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ). По данным силовиков, задержанный намеревался совершить теракт на объекте с массовым пребыванием людей в Минеральных Водах.

В августе МВД РФ проинформировало о том, что Южная Корея выдала России обвиняемого в финансировании террористов из «Исламского государства» Шакиржона Улпиджанова. В ведомстве отметили, что преступление произошло на южнокорейской территории.