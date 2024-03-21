Париж, 21 марта, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо с юмором прокомментировал фотографию президента Франции Эммануэля Макрона, на которой тот запечатлён на тренировке по боксу. Филиппо написал об этом 20 марта в соцсети Х.

Соцсети Эммануэль Макрон

«Макрон хочет сцепиться с [президентом России Владимиром] Путиным, поэтому он готовится», — сыронизировал политик.

По словам Филиппо, такого рода попытки показать Макрона сильным лидером являются не более чем безыскусной пропагандой.

Как сообщало ИА Регнум, президент Франции с конца февраля неоднократно заявлял, что не исключает возможности отправки войск НАТО в зону украинского конфликта из-за военных неудач ВСУ. По словам Макрона, французская сторона сделает всё возможное, чтобы не допустить победы России в конфликте.

Глава общественного движения «Мы — вместе с Россией», председатель комиссии Общественной палаты по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимир Рогов 19 марта заявил, что французский военный контингент необходим главе киевского режима Владимиру Зеленскому для проведения репрессий и подавления протестных настроений на Украине. По его словам, иностранные военнослужащие нужны киевским властям для того, чтобы удержать режим Зеленского «на штыках».

Директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин 21 марта рассказал, что у российской стороны есть данные, что Париж собирается отправить французских военных на Украину. Он уточнил, что французские военные боятся, что им не удастся тайно от России перебросить значительное подразделение на контролируемую киевским режимом территорию.