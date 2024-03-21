Москва, 21 марта, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Присутствие российских войск на западной границе Украины обеспечит реальный нейтралитет Киева, написали учёные из Академии военных наук (АВН) России в статье для журнала «Национальная оборона».

Anastasiia Smolienko/Global Look Press

Авторами публикации выступили член-корреспондент АВН, эксперт Лиги военных дипломатов Александр Бартош и доктор технических наук, профессор АВН Анатолий Летяго.

Учёные также считают, что на урегулирование конфликта способны повлиять гарантии нейтралитета Киева, которые могут быть предоставлены США и другими странами НАТО. В статье отмечается, что это соответствует одному из ключевых требований российской стороны.

Вместе с тем учёные предупредили, что к заявлениям Вашингтона следует относиться осторожно. Авторы подчеркивают, что США продолжают преследовать задачу нанести России стратегическое поражение.

При этом в составе американской элиты существует здравомыслящая часть, начинающая осознавать тупик, в который заводит политика поддержки киевского режима. По мнению учёных, эта группа политиков размышляет о необходимости реального исправления возникшей проблемы.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря президент России Владимир Путин заявил, что к украинскому конфликту привело стремление НАТО добраться до российских границ. Ещё одной причиной происходящего глава государства назвал кровавые события в Донбассе, длившиеся восемь лет.

25 января агентство Bloomberg написало о том, что Россия якобы допускает возможность отказа от требования нейтрального статуса Украины и требований к Киеву не вступать в НАТО. 26 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобная информация не соответствуют действительности и Москва не откажется от своих требований.