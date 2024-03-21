Актёру Кологривому суд назначил наказание за дебош в баре Новосибирска
Новосибирск, 21 марта, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Административный арест на семь суток назначил актёру Никите Кологривому Центральный районный суд Новосибирска за ночной дебош в местном баре. Об этом 21 марта сообщает «РИА Новости».
В суде рассмотрели протокол, составленный сотрудниками правоохранительных органов в отношении Кологривого. Актёр нарушил общественный порядок в местном баре, куда пришёл ужинать с друзьями. Кологривый начал заигрывать с официанткой, а когда она не ответила ему взаимностью, актёр укусил девушку и устроил дебош. Ночь артист провёл в спецприёмнике, ему вменили мелкое хулиганство.
Ранее ИА Регнум сообщало, что официантка, пострадавшая от укуса Кологривого, не стала подавать на него судебный иск, но ждёт извинений.
Инцидент произошёл в одном из ресторанов Новосибирска, куда Кологривый ночью пришёл с друзьями ужинать, а потом начал оказывать знаки внимания официантке. Девушка отказала актёру, и он устроил дебош, видео которого попало в Сети.
Выяснилось, что актёр прилетел в Новосибирск увидеться с отцом и мачехой. Когда стало известно о скандале, они рассказали, что не могут связаться с сыном.
Владельцы ресторана написали заявление в полицию, после чего Кологривого задержали и доставили в спецприёмник.