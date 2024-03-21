Херсон, 21 марта, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Потомки бандеровцев из ОУН (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрожают русским в Снигирёвке повторением Волынской резни. Об этом сообщил журналистам депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов.

Serg Glovny/Global Look Press

С весны 2022 года он занимал пост главы администрации Снигирёвского района в составе Херсонской области.

«В ходе недавнего конфликта на снигиревском рынке впрямую были сказаны слова: «Будем делать с вами то, что на Волыни». То есть потомки бандеровцев не только не стыдятся того, что делали их деды, а задумываются над продолжением, причем готовятся к этому продолжению, прямому физическому уничтожению русских, живущих в Причерноморье», — сказал парламентарий в беседе с «РИА Новости».

Барбашов напомнил, что после Великой Отечественной войны в пустующие бывшие еврейские поселки в Николаевской и Херсонской областях вывозили жителей Западной Украины, которые являлись родственниками членов УПА, ликвидированных или репрессированных советской властью. Депутат пояснил, что этих людей расселили здесь, чтобы спасти от гнева населения западных областей.

ОУН и УПА несут ответственность за совершение множества военных преступлений, в том числе за Волынскую резню 1943 года, которая сопровождалась массовыми убийствами поляков и представителей других национальностей на Западной Украине.

Как сообщало ИА Регнум, 18 января Минюст РФ включил ОУН, а также её символику и лозунги в перечень нацистских.