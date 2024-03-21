Рига, 21 марта, 2024, 07:01 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш начал заикаться после вопроса о депортации россиян из страны за незнание латышского языка. Это произошло во время его интервью журналисту Тиму Себастьяну, опубликованном на YouTube-канале Deutsche Welle (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Иван Шилов ИА REGNUM Кришьянис Кариньш

Во время разговора глава латышского внешнеполитического ведомства заявил, что все люди, живущие в Латвии, должны знать национальный язык, а подобная практика распространена во многих европейских странах.

В связи с этим журналист задал Кариньшу вопрос, почему именно русскоязычных граждан планируют депортировать из страны из-за незнания языка. Однако глава МИД Латвии, пытаясь ответить на вопрос, растерялся и начал заикаться, после чего заявил, что «это неправда».

Как передавало ИА Регнум, в январе в посольстве Российской Федерации в Риге сообщили, что 1167 проживающих в Латвии российских гражданах находятся под угрозой депортации, большинство из них — люди старше 60 лет. Дипломаты отметили, что разработанные властями Латвии поправки к закону «Об иммиграции» являются дискриминационными, лишают людей средств к существованию и создают для них угрозу депортации.