Берлин, 21 марта, 2024, 06:16 — ИА Регнум. Большая часть руководителей немецких компаний полагает, что Евросоюз больше не привлекателен как пространство для ведения бизнеса, сообщило 20 марта агентство Bloomberg со ссылкой на исследование Торгово-промышленной палаты ФРГ (DIHK).

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

В опросе участвовали три тысячи организаций из Германии. 56% респондентов отметили, что за последние пять лет конкурентоспособность ЕС в вопросе ведения бизнеса ухудшилась.

При этом тезис об улучшении ситуации в Евросоюзе поддержали лишь 7% участников опроса. Глава DIHK Мартин Ванслебен предупредил, что такая ситуация грозит Европе потерей позиций в международной конкуренции.

Он призвал предпринять срочные меры, чтобы остановить эту тенденцию. В Bloomberg уточнили, что недовольство у немецких компаний вызывают чрезмерная бюрократия и торговые барьеры в ЕС, а также рост издержек из-за повышения стоимости энергоносителей.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря помощник президента РФ Максим Орешкин подчеркнул, что США в настоящее время уничтожают химическую промышленность, автомобилестроение и другие отрасли производства в европейских странах. По его словам, Вашингтон извлекает для себя выгоду из этого процесса.

18 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что европейские страны хотели развалить Россию, отказавшись от российского газа. Однако такое решение вызвало необратимые процессы именно в указанных государствах. Российский лидер добавил, что европейская промышленность переезжает в другие страны, в том числе в США, где созданы более благоприятные условия.