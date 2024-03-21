Токио, 21 марта, 2024, 03:55 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,3 зафиксировали сейсмологи в японской префектуре Ибараки. Об этом 21 марта сообщило Главное метеорологическое агентство страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Подземные толчки зафиксированы в 09:08 по местному времени (03:08 мск), они ощущались не только в префектуре Ибараки, но и в соседних с ней префектурах Тотиги и Саитама. Очаг землетрясения залегал на глубине 50 километров.

Отмечается, что предупреждение о землетрясении получили жители Токио, в городе временно приостановили движение поездов метро. Угроза цунами не объявлялась. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала. Сообщений о сбоях в расположенных в регионе АЭС не было.

Ранее ИА Регнум сообщало о землетрясении магнитудой 5,8 в японской префектуре Фукусима. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Сейсмологи объявили угрозу цунами, но сняли её через несколько минут.

Также 8 марта сообщалось о землетрясении магнитудой 4,8 у побережья Курильских островов. Эпицентр землетрясения располагался в Тихом океане в 53 километрах от острова Симушир.