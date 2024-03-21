Нью-Йорк, США, 21 марта, 2024, 03:13 — ИА Регнум. Кровля небоскрёба загорелась недалеко от мемориала, воздвигнутого в память о жертвах 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Об этом 20 марта сообщает Mirror.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

Пожар вспыхнул утром 20 марта в недостроенном 72-этажном здании, расположенном на Гринвич-стрит, 125, в районе Манхэттена. Строительство небоскрёба продолжается больше года.

Чёрный дым от пожара могли наблюдать очевидцы, находившиеся в другом районе Нью-Йорка, Бруклине. По предварительной информации, в здании могла загореться строительная техника из-за короткого замыкания в системе кондиционирования воздуха. На момент пожара в небоскрёбе находились от 300 до 500 строителей, но эвакуация не объявлялась. По данным издания The New York Post, люди покинули здание, как только получили оповещение о пожаре.

На место происшествия прибыли две бригады пожарной охраны города и машина скорой помощи. Информация о пострадавших не поступала.

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