Вашингтон, 21 марта, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Министерство обороны США отказалось отвечать на вопрос журналистов о боевых машинах пехоты (БМП) Bradley американского производства, подбитых в ходе недавних попыток ВСУ провести атаки у российской границы.

Иван Шилов ИА REGNUM БМП Bradley

«Мы не можем подтвердить эти сообщения и перенаправляем вас к Украине», — заявили в Пентагоне, комментарий которого приводит «РИА Новости».

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ пытались осуществить атаки с целью захвата приграничных населенных пунктов в Белгородской и Курской областях. При этом украинские силы потеряли более 3,5 тысячи боевиков, а также 23 танка и 34 единицы бронетехники. В их числе были 11 БМП Bradley.

Как сообщало ИА Регнум, в августе 2023 года обозреватель портала The Messenger Джошуа Китинг написал, что БМП Bradley попали в число самых часто уничтожаемых видов западной военной техники, которую получила Украина.

В конце февраля американский журнал The National Interest выпустил статью, в которой говорилось, что ВСУ потеряли более трети поставленных Киеву БМП Bradley. При этом уничтожены были 186 машин, а 68 единиц оказались повреждены и брошены.