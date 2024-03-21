Киев, 21 марта, 2024, 03:12 — ИА Регнум. Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил информацию о визите в Киев советника президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейка Салливана 20 марта. Об этом украинский чиновник сообщил в своём Telegram-канале.

The White House Джейк Салливан

«Мы говорили о продолжении поддержки Украины со стороны США и подготовке к Глобальному саммиту мира… Со стороны Салливана мы услышали заявления о несомненной поддержке США, о двухпартийной поддержке», — говорится в сообщении.

Ермак отметил, что в ходе встречи также обсуждалась подготовка к саммиту НАТО и первый за три месяца пакет американской военной помощи на сумму в 300 миллионов долларов.

Как передавало ИА Регнум, ранее о том, что Джейк Салливан в среду, 20 марта, посетил Киев, сообщило агентство Reuters. По информации источника, американский чиновник заверил киевские власти в отсутствии необходимости «плана Б», поскольку Вашингтон намерен продолжить поддержку Украины несмотря ни на что.

О первом за три месяца пакете военной помощи Салливан объявил 12 марта в ходе брифинга для журналистов. По его словам, в него войдут артиллерийские боеприпасы и управляемые ракеты GMRLS для реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму в 300 миллионов долларов.