Петропавловск-Камчатский, 21 марта, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Уголовное дело в связи с гибелью туристов во время схода лавины возбудили следователи на Камчатке. Об этом 20 марта сообщила пресс-служба СУ Следственного комитета по Камчатскому краю.

Scientif38 Лавина

Уголовное дело возбуждено в отношении предпринимателя, организовавшего поход, и 32-летнего мужчины, возглавлявшего группу туристов. Дело возбуждено по статье об оказании платных образовательных услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших смерть двух лиц в результате схода лавины. Руководитель туристической группы задержан.

Следствие полагает, что подозреваемые оказывали платные образовательные услуги по подготовке и повышению квалификации инструкторов-проводников и организовали поход первой категории сложности. Прокуратура региона взяла на контроль ход и результаты расследования.

«Будет дана оценка степени виновности каждого, проведены иные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. Решается вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в прокуратуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вертолёт Ми-8 МЧС России эвакуировал туристов, попавших под сход лавины на перевале Красноармейский, в город Елизово. Медицинская помощь никому из девяти выживших участников группы не потребовалась.

Лавина сошла на группу туристов из 11 человек днём 18 марта. Девятерым удалось спастись, ещё два члена группы пропали. К поискам пропавших подключили спасателей на вертолёте. Кроме того, в поисках попавших под лавину туристов принимала участие наземная группировка.

19 марта спасатели обнаружили тело второго туриста, который погиб из-за схода лавины. Тело первой жертвы схода лавины, женщины 44 лет, нашли накануне члены туристической группы.

19 марта стало известно, что выжившие после схода лавины на Камчатке туристы не получили серьёзных травм и готовятся к эвакуации. Группа перед походом зарегистрировалась в МЧС, у её участников было при себе всё необходимое снаряжение и оборудование.