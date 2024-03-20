Киев, 21 марта, 2024, 01:52 — ИА Регнум. Украина получила от Канады пакет финансовой помощи на сумму в $1,5 млрд. Как заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль, средства пойдут на устранение дефицита бюджета.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

«Украина получила два миллиарда канадских долларов от Канады, что эквивалентно $1,5 млрд. Важные средства, которые помогут нашему правительству финансировать дефицит, в частности, социальные программы помощи украинцам», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Шмыгаля.

Напомним, что ранее глава министерства обороны Канады Уильям Блэр пообещал, что власти страны выделят около 40 миллионов канадских долларов на артиллерийские боеприпасы для Украины. По его словам, этих средств хватит на закупку и доставку около тысячи снарядов.

Как передавало ИА Регнум, 10 марта заместитель министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещённых лиц Украины Георгий Тука заявил, что власти Канады одобрили передачу Киеву списанных авиационных ракет, которые ранее планировалось утилизировать. По его словам, речь идёт примерно о 80 тысячах единиц ракет класса «воздух-земля». До этого сообщалось, что Оттава рассматривала возможность поставить Украине снятые с вооружения ракеты CRV7, разработанные в 1970-е годы.