Вашингтон, 21 марта, 2024, 01:45 — ИА Регнум. Госдепартамент США приступил к эвакуации американских граждан из Гаити на чартерных вертолётах в связи с ростом насилия в этой республике, 20 марта сообщило агентство Reuters.

(сс) Antonio Lapa Вертолет

В ведомстве уточнили, что с запросами по этому поводу обратились примерно 1,6 тысячи американцев. В Госдепе отметили, что вертолёты совершат несколько полётов из Порт-о-Пренса (столица Гаити) в Санто-Доминго (столица Доминиканской Республики).

Кроме того, власти США изучают возможность вывоза своих граждан из другого гаитянского города — Кап-Аитьена.

Как сообщало ИА Регнум, в августе американское посольство в Гаити призвало сограждан покинуть страну при первой возможности. 9 марта издание Marine Corps Times распространило информацию о том, что Соединённые Штаты планируют отправить подразделение американской морской пехоты в Гаити из-за ухудшения обстановки с безопасностью в указанной стране.

10 марта стало известно, что часть сотрудников посольства США в Гаити покинула здание. При этом охрану диппредставительства усилили на фоне угрозы нападения бандгрупп.

Также появилась информация, что из Гаити выехал посол Германии Петер Зауэр. Он перебрался в Доминиканскую Республику.