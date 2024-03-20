Лондон, 21 марта, 2024, 01:40 — ИА Регнум. Адвокат Джулиана Ассанжа выразил сомнения в том, что власти США пойдут на сделку с основателем WikiLeaks. Об этом 20 марта сообщается в распространённом письменном заявлении адвоката Барри Поллака.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

Адвокат Ассанжа прокомментировал публикацию в газете The Wall Street Journal, где утверждается, что минюст США рассматривает возможность смягчения приговора в обмен на признание Ассанжем своей вины.

«Нам не продемонстрировали никаких признаков того, что министерство юстиции намерено урегулировать дело. США продолжают с прежней настойчивостью добиваться экстрадиции на основании всех 18 обвинений, которые чреваты для него тюремным заключением на срок до 175 лет», — отмечается в заявлении Поллака.

Защита Ассанжа в настоящий момент пытается обжаловать в Высоком суде Лондона апелляцию на решение о его экстрадиции из Великобритании в США. Основатель WikiLeaks обвиняется в разглашении крупнейшего в истории страны массива секретной информации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным издания The Wall Street Journal, министерство юстиции Соединённых Штатов Америки предложило адвокатам журналиста и основателя WikiLeaks Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание вины.

Уточняется, что признание Ассанжа может быть организовано дистанционно, без экстрадиции из Великобритании. Кроме того, пять лет, проведённые в тюрьме, будут учтены в случае озвучивания приговора.

В Высоком суде Лондона 20 и 21 февраля прошли слушания об экстрадиции Ассанжа в США, на данный момент решение не вынесено. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его экстрадицию в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Ожидается, что Высокий суд Лондона вынесет вердикт до конца марта.