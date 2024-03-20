Саратов, 21 марта, 2024, 01:17 — ИА Регнум. Следствие в Саратове возбудило уголовное дело в отношении водителя, незаконно удерживавшего в автобусе 17-летнюю девушку с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), сообщило в своём Telegram-канале управления СК РФ по Саратовской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Следственный комитет РФ

«Возбуждено уголовное дело о незаконном лишении свободы — статья 127 УК РФ», — говорится в сообщении.

Согласно предварительной информации, 19 марта водитель автобуса отказался выпускать несовершеннолетнюю из салона транспортного средства, требуя от неё оплатить проезд. При этом девушка уже расплатилась транспортной картой.

Она также предъявила документ, подтверждающий право на льготу. Из-за действий водителя девушке пришлось повторно оплатить проезд.

Статья, по которой завели дело против водителя, предусматривают наказание до пяти лет лишения свободы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 марта появилась информация о том, что в городе Балашове Саратовской области водитель автобуса напал на подростка из-за неоплаты проезда. Несовершеннолетний покинул салон транспортного средства, поскольку не смог расплатиться транспортной картой из-за несработавшего терминала. После появления в СМИ сообщений об инциденте следователи организовали проверку.

В декабре в Новороссийске водитель маршрутки избил двух подростков на остановке общественного транспорта.