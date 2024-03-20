Лондон, 21 марта, 2024, 01:00 — ИА Регнум. Граффити анонимного художника Бэнкси (Banksy) испортили вандалы спустя всего два дня после его появления на стене одного из зданий в Лондоне. Об этом 20 марта сообщает The Telegraph.

Steve Taylor/Global Look Press

Новая работа Бэнкси появилась на стене здания в лондонском парке Финсбери. Перед стеной растёт дерево с подрезанными ветвями, а художник нанёс на стену потёки зелёной краски таким образом, что если человек посмотрит на стену под определённым углом, то создаётся оптическая иллюзия — дерево, покрытое ярко-зелёной листвой.

Кроме того, на стене изображён силуэт человека, который держит ёмкость с прикреплённым к ней шлангом для полива. Фото своей работы художник по традиции опубликовал на своей странице в социальной сети два дня назад.

Работы Бэнкси в Лондоне охраняют от вандалов, но власти не успели выставить защитное ограждение у нового граффити, и вандалы облили стену с рисунком белой краской.

Ранее ИА Регнум сообщало, что предыдущую работу Бэнкси, которую он выполнил на дорожном знаке, украли в день её появления. Художник выполнил рисунок на антивоенную тему, изобразив три летящих беспилотника на знаке STOP.

Сотрудникам лондонской полиции удалось найти злоумышленников, укравших работу Бэнкси, и вернуть её на место. По подозрению в краже задержан и арестован мужчина.

Бэнски — анонимный художник, работающий под псевдонимом, его настоящее имя неизвестно. При этом его работы получили международное признание и отличаются особым узнаваемым стилем. Художник начал творить с 1990-х годов, его рисунки и арт-объекты часто появляются на улицах Лондона. Очень многие работы Бэнкси выполнены на остросоциальные темы.