Вашингтон, 21 марта, 2024, 00:27 — ИА Регнум. Министерство юстиции Соединённых Штатов Америки предложило адвокатам журналиста и основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа возможность смягчения обвинений в обмен на его признание вины. Об этом сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Джулиан Ассанж

«Министерство юстиции США рассматривает вопрос о том, разрешить ли Джулиану Ассанжу признать себя виновным по смягчённому обвинению в неправильном обращении с секретной информацией», — говорится в материале.

Отмечается, что за последние несколько месяцев представители ведомства провели с адвокатами Ассанжа ряд переговоров, в рамках которых стороны обсудили формулу возможной сделки.

По информации источника, признание журналиста может быть организовано дистанционно, то есть без экстрадиции из Великобритании. Кроме того, пять лет, проведённые в тюрьме, будут учтены в случае озвучивания приговора.

Как передавало ИА Регнум, 20 и 21 февраля в Высоком суде Лондона прошли слушания об экстрадиции Ассанжа в США, на данный момент решение не вынесено. В США основателю WikiLeaks предъявлены 18 уголовных обвинений, по которым ему грозит в общей сложности до 175 лет тюремного заключения. Одной из последних возможностей, чтобы не допустить его экстрадицию в США, может стать обращение в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).