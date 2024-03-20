Киев, 20 марта, 2024, 23:52 — ИА Регнум. Советник президента Соединённых Штатов Америки по национальной безопасности Джейк Салливан тайно посетил столицу Украины и встретился с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком. Об этом в среду, 20 марта, сообщило агентство Reuters.

The White House

«Джейк Салливан заявил во время поездки в Киев в среду, что крупный пакет помощи США, который был заблокирован республиканцами, будет передан Украине в течение нескольких месяцев… Он пообещал продолжение поддержки Киева со стороны Вашингтона», — говорится в материале.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой офиса Зеленского американский чиновник заявил об отсутствии необходимости говорить о «плане Б». По мнению авторов материала, таким образом Салливан отверг идею о возможном предоставлении помощи Украине в виде кредита.

В то же время чиновник признал, что Вооружённые силы Украины в силу отсутствия активной помощи со стороны США столкнулись с серьёзным дефицитом артиллерийских снарядов, что привело к существенным потерям в зоне боевых действий.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта Джейк Салливан в ходе брифинга заявил, что США готовы выделить Украине новый пакет военной помощи на 300 миллионов долларов, который станет первым за последние три месяца. По словам чиновника, в него войдут артиллерийские снаряды и управляемые ракеты GMLRS для реактивных систем залпового огня HIMARS.

Российская сторона неоднократно подчёркивала, что поставки Киеву западного вооружения никак на влияют на ход проведения специальной военной операции, а лишь затягивают конфликт и истощают ресурсы стран, участвующих в поддержке Украины. Глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые военные грузы, предназначенные для ВСУ, являются законной целью Вооружённых сил России.