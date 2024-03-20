Вильнюс, 20 марта, 2024, 23:38 — ИА Регнум. Сайты президента и премьер-министра Литвы, а также министерств и ряда государственных структур республики перестали работать, сообщило агентство BNS со ссылкой на советника главы республики Ридаса Ясюлёниса.

Иван Шилов ИА REGNUM

По его словам, к этим ресурсам сейчас нет доступа. Ясюлёнис отметил, что специалисты выясняют причины сбоя.

Как сообщало ИА Регнум, в конце февраля израильская газета Globes написала о том, что в Красном море получили повреждения четыре телекоммуникационных подводных кабеля. По данным журналистов, это произошло якобы из-за атаки, совершённой йеменским движением «Ансар Аллах» (хуситы).

5 марта появилась информация, что перебитые кабеля соединяют страны Европы, Азии и Африки Из-за этого фиксировались проблемы с интернетом в ряде государств.