Самара, 20 марта, 2024, 23:09 — ИА Регнум. Компания VK и министерство туризма Самарской области 20 марта заключили соглашение о сотрудничестве в области развития цифровых технологий. Об этом сообщили в пресс-службе VK.

Иван Шилов ИА Регнум

Документ подписали министр туризма региона Артур Абдрашитов и директор центра аналитических продуктов VK Predict Роман Стятюгин. Стороны планируют использовать ИИ-сервисы предиктивной аналитики для развития внутреннего туризма в регионе. Технологии помогут оценить динамику туристических потоков и спрогнозировать их изменение, определить, как отличаются интересы и потребности жителей и гостей региона.

Результаты исследований позволят учитывать больше факторов для развития городской и туристической инфраструктуры Самарской области. Аналитика даст возможность эффективно использовать существующие точки притяжения и создавать новые, а также повышать возврат инвестиций в инфраструктурные проекты и крупные мероприятия.

Артур Абдрашитов отметил важность заключенного соглашения.

«Сегодня сервисы VK являются важными инструментами для путешествующих по нашей стране. Подписанное соглашение с этим холдингом закрепляет наши намерения и желания сотрудничать по целому ряду направлений: от аналитики портрета туриста и туристического потока в Самарской области до продвижения наших туристических возможностей в других регионах нашей страны. Соглашение имеет практическую плоскость и в самой ближайшей перспективе мы сможем рассказать о том, кто приезжает в Самарскую область и кто интересуется поездками в наш регион», — сказал министр.

Роман Стятюгин также уточнил цели документа.

«Развитие внутреннего туризма — важное направление, которое требует уникального подхода для каждого региона. На интерес туристов влияют десятки факторов, которые сложно учитывать вручную. Аналитика данных с помощью ИИ-алгоритмов позволяет оценивать ключевые показатели, прогнозировать их изменение и принимать объективные решения. Уверены, что технологии помогут детальнее изучить перспективы туризма в Самарской области и найти новые векторы развития», — заявил он.

Как сообщало ИА Регнум, 26 февраля VK объявил о планах применить искусственный интеллект в своих сервисах. В компании отметили, что новые возможности с использованием ИИ уже появились в Почте, Облаке, Заметках и Календаре Mail.ru.

VK является крупнейшей по числу пользователей российской технологической компанией. Геоаналитика VK Predict представляет собой сервисы клиентской аналитики и системы поддержки принятия решений на основе анализа массивов данных, технологий машинного обучения и искусственного интеллекта.