Вашингтон, 20 марта, 2024, 22:54 — ИА Регнум. Представители инопланетных цивилизаций посещали и посещают Землю. Такое заявление сделал бывший вице-адмирал ВМС США Тим Галлодет 20 марта на подкасте Кристиана Харлоффа на его канале в YouTube.

Ron Sachs/Global Look Press

Как пояснил Галлодет, он лично убедился в реальности посещений нашей планеты представителями внеземных цивилизаций после просмотра видеозаписи, снятой в 2015 году пилотами ВМС США. Видеоролик известен под названием Go Fast, и Галлодет уточнил, что ознакомился с его содержанием задолго до широкого распространения.

«Я видел ролик Go Fast еще до его публикации. Я получил его по секретным каналам и убедился, что мы не одни», — сказал бывший вице-адмирал.

Кроме того, по словам Галлодета, он лично знаком с людьми из министерства обороны и службы разведки, которые принимали участие в исследовании случаев наблюдения НЛО. Офицер отметил, что Пентагон в докладе управления по изучению всех видов аномалий (AARO) отрицает возможное присутствие инопланетных существ на Земле. При этом одновременно, как уверяет Галлодет, в условиях строгой секретности ведётся работа по изучению НЛО.

«Мы работаем за кулисами, чтобы поспособствовать контролируемому раскрытию данных об НЛО», — пояснил отставной вице-адмирал.

Галлодет добавил, что часть работы по изучению инопланетных цивилизаций должна скрываться от широкой публики, но люди, по мнению офицера, должны знать, что Землю посещали инопланетяне.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск допустил, что человечество является единственным видом жизни, обладающим сознанием, в нашей части Млечного Пути.

Как пояснил миллиардер, если люди беспокоятся о жизни, они должны стать «межзвёздными».

В мае 2023 года профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан на тематической конференции в Нью-Йорке заявил, что инопланетяне уже посещали Землю, а некоторые всё ещё остаются среди людей. Он также заявил, что присутствовал на слушаниях по внеземной жизни в американском Конгрессе.

Летом 2023 года в Конгрессе США впервые прошли слушания на тему существования внеземных цивилизаций и контактов с ними. Экс-сотрудник американской разведки Дэвид Граш рассказал, что лично общался с чиновниками, которые знали о летательных объектах «нечеловеческого» происхождения. Граш отметил, что в Вашингтоне с 1930-х годов в курсе о существовании внеземной активности.