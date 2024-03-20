Москва, 20 марта, 2024, 22:53 — ИА Регнум. Первое заседание обновленного состава Наблюдательного совета фонда «Защитники Отечества» состоялось 20 марта в Москве, его провёл первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, который является председателем указанного совета. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Защитники Отечества».

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На заседании обсуждались кадровые и финансовые вопросы деятельности фонда, а также новые направления работы. Кириенко отметил, что президент России Владимир Путин своим указом в феврале 2024 года существенно расширил полномочия фонда «Защитники Отечества».

«Одно из важнейших направлений деятельности фонда — сбор и анализ обратной связи, мониторинг удовлетворенности ветеранов и их семей полнотой и качеством предоставляемых им мер социальной поддержки с обязательным последующим докладом президенту РФ. Также у фонда появились полномочия по международному сотрудничеству в части защиты прав бойцов и их семей. И связано это было с тем, что добровольцами выступали не только граждане Российской Федерации. И мы должны также с уважением относиться к ним и их семьям», — уточнил он.

Кириенко также напомнил о проекте «Время героев» для участников и ветеранов спецоперации, о начале которого объявил Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию РФ. Первый замглавы администрации президента отметил, что желающие участвовать в программе подали уже более 35 тысяч заявок. По словам Кириенко, часть обратившихся попадет в сам проект, а остальным предоставят возможность для получения высшего и средне-профессионального образования.

Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилёва представила итоги работы фона за 9,5 месяца, прошедших с момента создания организации. Она подчеркнула, что за это время в филиалы фонда поступило более 850 тысяч обращений. При этом уже удалось решить более 730 тысяч вопросов, а остальные — находятся в работе.

Чаще всего в фонд обращаются с запросами о назначении мер социальной поддержки и денежных выплат, связанных с участием в спецоперации, а также о получении удостоверения ветерана боевых действий, юридической, медицинской и психологической помощи. Цивилёва привела детальную информацию об основных результатах по каждому из направлений работы. Она также перечислила новые направления работы и подчеркнула важность указа, расширившего полномочия организации.

«Благодаря решению президента о расширении полномочий фонда мы теперь можем помочь ветеранам получить самые современные технические средства реабилитации. В первую очередь ветеран оформляет сертификат на получение, например, протеза, в Соцфонде, а фонд «Защитники Отечества» после этого может доплачивать разницу между стоимостью выданного сертификата и ценой необходимого ТСР. Хочу подчеркнуть, что срок рассмотрения заявления ветерана от момента подачи в филиал фонда до принятия решения не будет превышать 7 рабочих дней», — сказала Цивилёва.

Кроме того, участники заседания также обсудили вопрос трудоустройства ветеранов спецоперации после возвращения военнослужащих домой. Цивилева уточнила, что многие бойцы нашли работу в самом фонде. По данным председателя организации, в филиалах фонда сейчас работает около 300 ветеранов боевых действий. Помимо этого, сотрудниками организации являются 135 членов семей погибших военнослужащих.

Кроме того, «Защитники Отечества» сотрудничают с центрами занятости. Фонд заключил соглашения по трудоустройству с компанией РЖД, а также с государственными корпорациями «Ростех» и «Росатом».

В заседании Наблюдательного совета участвовали заместитель председателя правительства РФ, заместитель председателя Наблюдательного совета Татьяна Голикова, помощник президента России Максим Орешкин, член Совета Федерации Андрей Турчак, министр спорта РФ Олег Матыцин, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и другие члены совета.

На встрече выступил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев. Он доложил о ходе создания информационной системы для фонда «Защитники Отечества». Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в свою очередь представил информацию о деятельности Попечительского совета фонда.

Губернатор Новгородской области, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Социальная политика» Андрей Никитин заявил, что фонд смог в кратчайшие сроки оказать поддержку ветеранам спецоперации по всей стране. Он поблагодарил коллег из организации за проделанную работу и предложил ввести меры поддержки для российских производителей, выпускающих протезы и ортезы. На заседании одобрили поправки в устав фонда, которые вносятся в рамках указа президента о расширении полномочий организации.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда «Защитники Отечества». Основной целью организации является персональное сопровождение ветеранов спецоперации и членов семей героев СВО.

8 марта Анна Цивилёва объявила, что с помощью фонда «Защитники Отечества» работу нашли шесть тысяч бывших военнослужащих. Кроме того, она также сообщила, что российские университеты занимаются активной переподготовкой бывших военных, а тяжелораненые бойцы получают психологическую помощь и протезирование.