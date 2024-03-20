Москва, 20 марта, 2024, 22:06 — ИА Регнум. Глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провёл заседание наблюдательного совета Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту России (ДОСААФ). Об этом в среду, 20 марта, сообщили на официальном сайте ДОСААФ.

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Заседание в очном формате под руководством Шойгу прошло в Национальном центре управления обороной РФ в Москве.

«В ходе заседания были рассмотрены вопросы совершенствования системы допризывной подготовки молодёжи, военно-патриотического воспитания, развития физической культуры и военно-прикладных видов спорта, подготовки граждан по военно-учётным специальностям», — говорится в сообщении.

Кроме того, Сергей Шойгу представил нового председателя ДОСААФ России генерала армии Александра Дворникова, который, в свою очередь, доложил о проведении работы по разработке перспектив развития ДОСААФ.

Как передавало ИА Регнум, об избрании Александра Дворникова председателем ДОСААФ России стало известно 3 февраля. Также на прошедшем в тот день съезде были определены стратегические цели развития ДОСААФ с учётом повышения плановой задачи по подготовке для службы в армии призывников по военно-учётным специальностям.