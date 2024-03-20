Киев, 20 марта, 2024, 22:27 — ИА Регнум. Украинской армии может не понадобиться мобилизация 500 тыс. человек, и получится обойтись меньшим числом военнослужащих, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в опубликованном 20 марта интервью Bloomberg.

Официальное интернет-представительство президента Украины

По его словам, глава украинского режима Владимир Зеленский настороженно относится к запросу военного руководства призвать в армию полмиллиона бойцов. Анализ ситуации показал, что при учёте ротаций военнослужащих и поступлениях вооружений от Запада такого масштабного пополнения не понадобится.

«Мы продолжим борьбу, если у нас будет поддержка со стороны наших партнёров по артиллерийским снарядам, по ракетам большой и средней дальности», — подчеркнул Шмыгаль.

В издании отметили, что Зеленский явно опасается объявлять о призыве 500 тыс. человек. Также журналисты указали на задержи в Верховной раде рассмотрения законопроекта об ужесточении мер мобилизации.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский в декабре 2023 года сообщил, что командование ВСУ попросило его мобилизовать в армию 450–500 тыс. человек. В январе 2024 года он заявил, что пока не видит, что нужен такой масштабный призыв. Украинский лидер добавил, что на такую мобилизацию может не хватить средств.

18 марта бывший начальник генштаба армии Польши Раймонд Анджейчак заявил, что потери ВСУ на фронте нужно считать не сотнями тысяч, а миллионами. По его словам, украинской армии не хватает 10 млн военных.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в конце февраля сообщил, что потери украинской армии в сутки составляют примерно 800 и более военных в день. За время спецоперации она потеряла более 444 тыс. военных, добавил глава военного ведомства.