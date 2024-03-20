Вашингтон, 20 марта, 2024, 21:47 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки ввели очередные антироссийские санкции, разозлившись из-за того, что не получилось воздействовать на россиян с помощью бежавших из России релокантов и предателей, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его комментарий на английском языке 20 марта опубликовало российское посольство в Вашингтоне в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нелепый шаг администрации [США] — своего рода демонстрация бессильной злобы и разочарования местных властей и политтехнологов тем, что ставка на воздействие на российское общество через релокантов и предателей не срабатывает», — говорится в заявлении.

Антонов указал, что граждане России на прошедших в России президентских выборах продемонстрировали единство и понимание, где реальные источники глобальной дестабилизации.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Центризбирком России сообщил, что на избирательных участках в ходе выборов президента 72,3% участников голосования поддержали переизбрание действующего главы государства Владимира Путина. За него проголосовали 275 249 россиян, находящихся за границей.

В тот же день Управление по контролю за иностранными активами минфина США сообщило о внесении в санкционный список двух новых российских компаний и двух физических лиц. Ограничения ввели против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура». Также в чёрный список внесли Илью Гамбашидзе и Николая Тупикина, связанных с этими организациями.

18 марта ЦИК РФ сообщил, что после обработки 100% протоколов голосования на президентских выборах победил Путин с результатом 87,28%. За него проголосовали порядка 76 млн человек, что стало рекордом для президентских выборов в России. Россияне также показали рекордную явку на выборах, на УИК пришли 77,44% избирателей.