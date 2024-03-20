Челябинск, 20 марта, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Челябинский хоккейный клуб «Трактор» обыграл в домашнем матче московское «Динамо» со счетом 3:2, добившись третьей победы в четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Матч состоялся 20 марта на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Белоусова».

Пресс-служба ХК «Трактор»

Распечатал ворота на 16-й минуте выступающий за сине-голубых Джордан Уил. Хозяева ответили на 23-й минуте, гол забил Антон Бурдасов. Через три минуты «Трактор» вышел вперёд после шайбы Семёна Дер-Аргунчинцева.

Артем Ильенко сравнял счёт на 32-й минуте, но Михаил Котляревский на 46-й минуте забил победный гол для челябинцев.

В ходе трёх встреч в серии «Трактор» победил «Динамо» три раза, поставив московский клуб на грань вылета. Серия будет идти до четырёх побед. Следующий раз команды встретятся 22 марта в Челябинске.

Во втором этапе чемпионата КХЛ между собой играют команды из Западной и Восточной конференций. Такую перекрёстную схему применили впервые.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта ярославский «Локомотив» в гостевом матче четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ разгромил омский «Авангард» со счётом 7:0. Это была вторая победа железнодорожного клуба в серии встреч.