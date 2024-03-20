Москва, 20 марта, 2024, 20:48 — ИА Регнум. Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой не сможет сыграть в ближайших товарищеских матчах сборной России по футболу с командами Сербии и Парагвая из-за травмы, сообщил 20 марта журналистам главный тренер сборной Валерий Карпин.

Дарья Драй ИА REGNUM

«Повредил голеностопный сустав. Не было смысла подводить к Парагваю», — процитировал его слова «Матч ТВ».

Карпин уточнил, что Мостовой уехал на базу своего клуба. Тренер отметил, что на позиции полузащитника игроков более чем достаточно, поэтому никого не придётся вызывать вместо выбывшего спортсмена.

29-летний Мостовой за российскую сборную выходил на поле 14 раз, забив в них два гола. В играх за «Зенит» он с начала сезона забил три гола в течение 18 матчей.

Встреча российских футболистов со сборной Сербии пройдет 21 марта на стадионе московского «Динамо».

Как сообщало ИА Регнум, 20 ноября российская футбольная сборная в товарищеском матче с командой Кубы победила со счётом 8:0. Встреча прошла в Волгограде.

Этот матч стал рекордным для сборной России по числу футболистов, которые отличились в одном матче (восемь). Сертификат о внесении результата в книгу рекордов Гиннеса вручат команде 25 марта на «ВТБ-Арене» перед матчем с парагвайцами.