Москва, 20 марта, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Правительство России отменило мораторий на антимонопольные проверки IT-компаний. Об этом 20 марта сообщили в Федеральной антимонопольной службе.

Пресс-служба главы Республики Адыгея

«Исключение антимонопольного контроля из моратория позволит эффективно бороться с злоупотреблениями доминирующим положением, защитить права и интересы граждан и предпринимателей, поспособствует развитию отрасли в условиях добросовестной конкуренции», — говорится в сообщении.

Соответствующее постановление вступает в силу 28 марта.

Как сообщало ИА Регнум, 14 февраля ФАС возбудила административное дело против «Яндекса» за распространение ненадлежащей рекламы. Как пояснили в ведомстве, в службу обратился гражданин с жалобой на соответствующую рекламу, в которой предлагалось приобрести услугу по написанию курсовых и выпускных квалификационных работ. В ФАС напомнили, что, согласно п.10 ст. 7 Федерального закона «О рекламе», размещение рекламы услуг по подготовке работ для прохождения государственной научной аттестации или экзаменов в образовательных учреждениях запрещено.