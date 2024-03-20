Курск, 20 марта, 2024, 19:59 — ИА Регнум. ВСУ во время обстрела Курской области 20 марта повредили линию электропередачи (ЛЭП) в посёлке Краснооктябрьский Глушковского района, сообщил губернатор региона Роман Старовойт в Telegram-канале.

Александр Погожев ИА REGNUM

«Всего насчитали пять прилётов. В результате повреждения линий электропередачи часть посёлка обесточена», — написал он.

Старовойт уточнил, что аварийные бригады приступят к восстановительным работам, когда станет безопасно. Он добавил, что в течение всего дня украинские боевики также обстреливают Тёткино, там обошлось без повреждений.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 20 марта Старовойт сообщил, что на Курск упали обломки сбитой украинской зенитной ракеты С-200. Никто не пострадал, от обломков получили повреждения несколько крыш.

Министр обороны России Серей Шойгу 20 марта заявил, что ВСУ, пытаясь захватить населённые пункты в Белгородской и Курской областях, потеряли более 3,5 тыс. военных, из которых 790 — безвозвратные потери.

Президент России Владимир Путин 20 марта, комментируя удары украинской армии по гражданским объектам на приграничной территории, заявил, что российские войска могли бы ответить симметрично, но не делают этого. Глава государства подчеркнул, что у России свои взгляды и планы по этому поводу.