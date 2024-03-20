* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Берлин, 20 марта, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Лидер рок-группы «Би-2» Лёва (Егор Бортник, физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) раскритиковал певицу Юлию Чичерину, с которой у группы есть совместная песня. Бортник — соавтор песни «Мой рок-н-ролл», с которой исполнительница, как он выразился, выступает на «сомнительных сборищах полубандитов», поэтому, по его мнению, необходимо запретить ей это делать.

Schekinov Alexey Victorovich

«Я попросил: «Юля, у тебя есть и свои песни, давай вот эту, про рок-н-ролл, не надо трогать». И она на это мне сказала: «Собирайте свои чемоданы и …» (уезжайте из России — прим. ИА Регнум). Это было неожиданно абсолютно», — с искренним удивлением поделился Лёва с YouTube-каналом «DW на русском» (ресурс Deutsche Welle, СМИ, признанного в РФ иностранным агентом).

Бортник отметил, что не любит переписывать песни, но готов переделать «Мой рок-н-ролл» с Земфирой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом), «потому что больше не с кем».

Чичерина с 2014 года активно поддерживает российских военнослужащих, выступает перед ними. Певица посещала российских бойцов и после начала спецоперации. В октябре 2023 года украинские власти заявили, что ей грозит пожизненное заключение по обвинению по трём статьям уголовного кодекса страны. По данным украинского следствия, Чичерина якобы опубликовала видеообращение с призывом к бойцам ВСУ сдаваться в плен и якобы угрожала ссылкой в «концлагеря в Сибири», за что её обвинили в распространении «российской пропаганды».

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Бортник осудил проведение специальной военной операции на Украине и заявил, что больше не вернётся в Россию. Лёва прошёлся и по гражданам России, назвав их «убийцами», и заявил, что они «перечеркнули все свои достижения», а Россия «вызывает омерзение и брезгливость». Также выяснилась, что музыканты «Би-2» направляют часть гонораров на помощь Украине.

В январе 2024 года участников группы задержали в Пхукете за проведение концерта без специального разрешения. Музыкантов продержали в течение ночи в отделении полиции, после чего избрали меру пресечения и назначили каждому штраф по 3 тыс. батов ($84). Затем музыкантов передали иммиграционной полиции и вскоре депортировали в Израиль. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что её не удивило нарушение закона музыкантами, так как они спонсируют терроризм.

После инцидента концерты «Би-2» за рубежом начали отменять. Не состоялись выступления в Дубае и Турции. Группа отменила продажу сувенирной продукции на фоне скандального задержания в Таиланде. Интернет-пользователи спрашивали, когда появится возможность пользоваться сайтом, но им никто не ответил.