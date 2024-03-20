Анкара, 20 марта, 2024, 19:51 — ИА Регнум. Соглашение Турции и США о режиме контроля за соблюдением антироссийских санкций турецкими компаниями выглядит как победа интересов Турции, которые во многом зависят от экономического сотрудничества с Россией. С другой стороны, если Анкара всё же будет послушно исполнять волю Вашингтона в этом вопросе, то ничего хорошего ей это не сулит. Такими оценками эксперты поделились с корреспондентом ИА Регнум, комментируя сообщение о том, что США и Турция согласовали схему, в рамках которой Анкара будет самостоятельно выявлять нарушения антироссийских рестрикций турецкими компаниями.

(сс) wikimedia

Программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай» Тимофей Бордачёв увидел в соглашении явное признание Вашингтоном объективной реальности — неспособности в одностороннем порядке запретить Анкаре получать выгоду от внешнеэкономического сотрудничества с Москвой. И за хитрыми формулировками, по мнению эксперта, кроется фактический отказ Турции следовать антироссийским санкциям.

«Главное, чтобы с обеих сторон было понимание, что это рабочая схема. Тогда турки молодцы. Выходит, они проявили настойчивость: «Россия хорошая, полезная, побольше бы таких». Да и американцы, получается, не ломятся в закрытую дверь, а признают реалии. Этот пример показывает, что и Турция способна отстаивать свои позиции, и американцы иногда способны проявить гибкость. В данном случае — и то, и другое», — отметил Бордачёв.

Согласованная схема соблюдения ограничений против России, по замечанию эксперта, означает, что вначале США будут уведомлять Турцию — запрашивать информацию по интересующему их вопросу. Но суть в том, что расследования будут проводить сами турецкие власти. А США, в свою очередь, вынуждены будут доверять в этом вопросе турецкой стороне, уверен Бордачёв.

Однако с формальной точки зрения соглашение Анкары и Вашингтона выглядит как демонстрация силы США в контексте международной политики и санкционной дипломатии, отметил иранский обозреватель Хаял Муаззин. США, по его словам, продолжают попытки демонстрации своей мощи в регионе и стараются всячески подчеркнуть свою роль в якобы создании международной коалиции против России.

С другой стороны, если эта сделка всё же будет работать именно так, как выгодно Вашингтону, то она сможет создать большой риск для российско-турецких отношений. Турция будет вынуждена искать баланс между соблюдением санкций и поддержанием экономических отношений с Москвой: российский рынок очень важен для Анкары, указал эксперт.

«Ээкономике Турции в случае разрыва связей с Россией будет нанесён существенно больший урон, чем российской. Основной риск — это потеря туристического потока из России», — убеждён Муаззин.

Турция договорилась с США о реализации «схемы соблюдения санкций», которые ввёл Вашингтон против Москвы. В рамках этого документа США вначале будут уведомлять Турцию о своих претензиях и запрашивать необходимую информацию. В свою очередь, Анкара будет самостоятельно проводить предметное расследование каждого случая нарушения санкций местными компаниями, пишет турецкая газета Hurriyet.

В свою очередь, Кремль не стал комментировать сообщения о договорённости Вашингтона и Анкары. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва продолжает развиваеть отношения с турецкой стороной, а введённые санкционные меры считает незаконными.

Политики и эксперты в России неоднократно заявляли, что страна способна преодолеть санкционное давление Запада. А 19 марта президент Владимир Путин призвал ФСБ поддержать компании, попавшие под незаконные рестрикции. Ранее, в январе, глава государства заявил, что по итогам 2023 года Россия стала первой экономикой в Европе, несмотря на отчаянные попытки недружественных стран развалить экономику страну. Западные политики и эксперты также не раз отмечали провал антироссийских санкций, которые либо не действуют, либо не соблюдаются государствами.