Джалал-Абад, Киргизия, 20 марта, 2024, 18:26 — ИА Регнум. Житель Киргизии вырыл 130-метровый туннель, ведущий в Узбекистан, сообщил государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.

Кадр из видео

«19 марта 2024 года в ходе проведения оперативных мероприятий по выявлению незаконных каналов миграции и контрабанды сотрудниками ГКНБ обнаружили туннель, который использовался для контрабанды товаров и незаконной переправки людей», — рассказали в ведомстве.

Выяснилось, что туннель находился в частном доме одного из жителей села Бек-Абад, расположенного примерно в 50 метрах от государственной границы с Узбекистаном. Глубина туннеля составила 15 метров, а высота — 1,7 метра.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3875584" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Киргизские силовики начали розыск тех, кто незаконно пересёк границу и попал в страну. Владельца дома, где обнаружили туннель, задержали за организацию незаконного маршрута контрабанды.

Как сообщало ИА Регнум, в 2022 году американская полиция обнаружила подземный туннель, проходящий на границе с Мексикой. Туннель длиной более 500 метров начинался в городе Тихуана на северо-западе Мексики и вёл до промышленного склада в Сан-Диего в Калифорнии. По данным Fox News, вероятно, маршрут использовали для контрабанды наркотиков. Так, за одни выходные наркоторговцы попытались провезти через туннель партию наркотиков на сумму $25 млн.