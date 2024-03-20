Киев, 20 марта, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Киев в случае победы в конфликте с Москвой пообещал расплатиться с США российскими нефтью, газом и алмазами. Это в виде благодарности Вашингтону пообещал бывший министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян.

Global Look Press

Так он прокомментировал слова американского сенатора Линдси Грэма (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), напомнившего об инициативе поддержки Украины с помощью кредитов.

«Если мы победим, вам вернут деньги российской нефтью, газом, алмазами и мехами», — привело слова политика издание Politico.

В случае, если победы не произойдёт, по мнению Омеляна, над самим существованием Запада нависнет угроза.

В статье также отмечается, что в офисе главы киевского режима Владимира Зеленского сочли инициативу американского сенатора оскорбительной.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее Грэм заявил, что с учётом кризиса на южной границе США и большой национальной задолженности, идея экс-президента США Дональда Трампа превратить помощь США в беспроцентный кредит, от которого можно отказаться, является вероятным путём вперёд. Сенатор отметил, что обсуждал это с Зеленским в Киеве, и подчеркнул, что предложение распространят не только на Украину, но и на другие страны, которым США оказывает помощь.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что помощь Запада Украине не даст возможности изменить ход спецоперации, и добавил, что страны, которые будут в этом участвовать, только растратят ресурсы. Американский журналист Такер Карлсон, комментируя заявления Грэма, назвал мошенничеством предложение о кредитной помощи Киеву, так как он никогда не сможет вернуть потраченные деньги.