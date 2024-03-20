Берлин, 20 марта, 2024, 18:15 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Германии обнаружили тело матери убитой две недели назад 27-летней украинки Маргариты Р., сообщила 20 марта немецкая газета Bild.

Sina Schuldt/Global Look Press

По информации журналистов, тело 51-летней Марины С. нашли водолазы в озере в регионе Баден-Вюртемберг. По мнению следователей, её тоже убили.

О смерти Маргариты Р. СМИ сообщили 14 марта. Её тело нашли в городе Хоккенхайм в Баден-Вюртемберге. При этом у женщины пропала пятинедельная дочь.

Полиция нашла девочку живой у 43-летней россиянки и 44-летнего немца. Их заподозрили в убийстве украинок и задержали. По версии следствия, они заманили проживавших в центре для беженцев женщин, пообещав помочь с оформлением документов, чтобы похитить ребёнка.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале в немецком Оберхаузене 15-летний школьник немецко-турецкого происхождения смертельно ранил ножом в драке 18-летнего баскетболиста из Украины, а его товарищ по команде получил ранение. Как сообщили СМИ, между украинцами и другими школьниками произошла ссора, закончившаяся поножовщиной.

В другом городе Германии, в Меттмане, на украинского подростка напал мужчина. По информации журналистов, конфликт был на расовой почве. Парень получил тяжёлое ранение в ходе удара тяжёлым предметом по голове.