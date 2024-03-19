Вашингтон, 19 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Сложно утверждать, в самом ли деле внешнеполитическое ведомство США заблокировало жёсткую версию заявления «Большой семёрки» (G7) по итогам выборов в России. Но такой шаг Вашингтона не исключён и вполне объясним. Такой оценкой поделился с корреспондентом ИА Регнум политолог-американист Малек Дудаков, комментируя информацию известного итальянского издания о том, что государственный секретарь США Энтони Блинкен отозвал проект заявления стран G7 по поводу итогов президентских выборов в России.

Эксперт обратил внимание, что в случае с этой публикацией речь всё же идёт о непроверенной информации из анонимного источника, поэтому не следует делать далеко идущих выводов. Достоверно неизвестно, чьи интересы стоят за этой публикацией. Поэтому нельзя однозначно утверждать, что госсекретарь Блинкен в самом деле был «против» жёсткой резолюции, а власти Италии были «за», и в итоге Госдепартамент просто наложил вето. Однако эта ситуация, если она действительно возникла, вполне объяснима, заметил эксперт. Действия госдепа США он объяснил исключительно прагматичным расчётом.

«Теоретически, понятное дело, такое могло быть. Американцы в таком случае исходят просто из очевидной линии: им не нравится президент России, но с ним придётся рано или поздно работать. Поэтому сейчас активно критиковать российские выборы для них нет смысла. Ведь потом собственная аудитория задаст вопрос, почему Вашингтон работает с президентом России, легитимность которого якобы не признаёт. Это та же самая позиция, которую сейчас декларируют, например, немцы: не хотят признавать, но понимают, что с ним придётся работать. А итальянский премьер Джорджа Мелони занимает «ястребиную» позицию в отношении Москвы. Но при этом у неё большая рыхлая коалиция правых партий. Например, видный итальянский политик Маттео Сальвини, наоборот, публично признал победу Путина», — прокомментировал Дудаков.

Глава госдепартамента США заблокировал текст заявления стран G7, содержавший осуждение президентских выборов в России. Об этом сообщила 19 марта итальянская газета La Repubblica, сославшись на неназванные источники. По сведениям издания, документ предварительно одобрил советник по национальной безопасности Джейк Салливан, но в госдепе сочли неуместными содержавшиеся там формулировки.

Сам Салливан, как сообщало ИА Регнум, комментируя 18 марта результаты российских выборов, заявил, что Вашингтон будет действовать исходя из того, что Владимир Путин — президент России, потому что такова объективная реальность.

Голосование на выборах президента России впервые проходило в течение трёх дней. Его провели с 15 по 17 марта. ЦИК 21 марта опубликовал окончательные итоги. 87,28% избирателей поддержали переизбрание Путина. Выборы прошли при рекордной в новейшей истории России явке — 77,49%. В голосовании приняли участие 87 576 075 избирателей. Также в выборах активно участвовали россияне, находящиеся за рубежом. В 144 странах проголосовал 388 791 избиратель.

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал закономерным переизбрание Путина. Глава правительства заявил, что жители страны доверяют президенту, так как видят его работу на улучшение жизни населения.