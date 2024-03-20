Найдена вероятная причина тяги к сладкому после еды
Nat Com: активность особых клеток мозга усиливает тягу к «кусочничеству»
Москва, 20 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе назвали возможную причину возникновения желания поесть ещё после насыщения. Как стало известно 20 марта, активация особых клеток vgat PAG околоводопроводного серого вещества в покрове среднего мозга стимулирует организм искать пищу даже если он уже сыт. Результаты исследования опубликовало издание Nature Communications (Nat Com).
Во время опытов на лабораторных мышах выяснилось, что поиск дополнительной пищи по достижении сытости обусловлен у них активностью vgat PAG, которая увеличивается в страхе и тревоге. Искусственная стимуляция этих клеток подтвердила, что выводы верны: при воздействии света клетки активизировались и вызывали тревогу у сытых грызунов, из-за чего они начинали активно следить за движущимися объектами и бросаться в погоню за живыми сверчками.
Выяснилось, что аналогичный механизм есть у людей. У них клетки vgat PAG расположены в стволе мозга. По мнению исследователей, их активация или постоянная гиперактивность могут приводить к злоупотреблению жирной и сладкой пищей даже когда организм сыт.
Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года учёные из Сиднейского университета выяснили, что дефицит белка в рационе человека может привести к набору лишнего веса. Несбалансированное его поступление в организм является одной из главных причин ожирения в мире. Потребляя высокоуглеводную и жирную пищу, человек всё равно может испытывать чувство голода из-за недостатка белка, а его разбавление в рационе с большим содержанием жиров и углеводов, приводящее к повышенному потреблению энергии, называется «белковым рычагом».