Москва, 20 марта, 2024, 17:36 — ИА Регнум. Ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе назвали возможную причину возникновения желания поесть ещё после насыщения. Как стало известно 20 марта, активация особых клеток vgat PAG околоводопроводного серого вещества в покрове среднего мозга стимулирует организм искать пищу даже если он уже сыт. Результаты исследования опубликовало издание Nature Communications (Nat Com).

Andrey Arkusha/Global Look Press

Во время опытов на лабораторных мышах выяснилось, что поиск дополнительной пищи по достижении сытости обусловлен у них активностью vgat PAG, которая увеличивается в страхе и тревоге. Искусственная стимуляция этих клеток подтвердила, что выводы верны: при воздействии света клетки активизировались и вызывали тревогу у сытых грызунов, из-за чего они начинали активно следить за движущимися объектами и бросаться в погоню за живыми сверчками.

Выяснилось, что аналогичный механизм есть у людей. У них клетки vgat PAG расположены в стволе мозга. По мнению исследователей, их активация или постоянная гиперактивность могут приводить к злоупотреблению жирной и сладкой пищей даже когда организм сыт.

Как сообщало ИА Регнум, в ноябре 2023 года учёные из Сиднейского университета выяснили, что дефицит белка в рационе человека может привести к набору лишнего веса. Несбалансированное его поступление в организм является одной из главных причин ожирения в мире. Потребляя высокоуглеводную и жирную пищу, человек всё равно может испытывать чувство голода из-за недостатка белка, а его разбавление в рационе с большим содержанием жиров и углеводов, приводящее к повышенному потреблению энергии, называется «белковым рычагом».