Москва, 20 марта, 2024, 17:22 — ИА Регнум. «Тинькофф» и Росбанк после интеграции в единую банковскую группу сохранят лицензии, бренды и команды, заявил 20 марта президент «Интерроса» Владимир Потанин.

Павел Волков/ИЗВЕСТИЯ

«Оба банка сохранят свои лицензии, бренды, команды и высокие стандарты работы с клиентами», — процитировал Потанина Telegram-канал компании.

Он сообщил, что «Интеррос» поддержал предложение по интеграции.

Как сообщало ИА Регнум, 14 марта банк «Тинькофф» обнародовал информацию о намерении объединиться с «Росбанком». Как заявил председатель совета директоров банка Алексей Малиновский, объединение с «Росбанком» позволит значительно усилить позиции группы «Тинькофф».

В конце прошлого года заместитель председателя Банка России Алексей Гузнов заявил, что банковская система страны стабильна. По его словам, программа ЦБ по финансовому оздоровлению дала результаты. Так, 2023-й может стать первым за десять лет годом, в течение которого Банк России не отозвал ни одной банковской лицензии.