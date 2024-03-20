Москва, 20 марта, 2024, 17:03 — ИА Регнум. Показатель общей смертности населения в России в 2023 году снизился на 7%, это лучший результат со времён пандемии коронавируса, сообщил 20 марта заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«За 12 месяцев 2023 года у нас также снизился показатель общей смертности населения на 7%», — заявил он на парламентских слушаниях в Совете Федерации о ходе реализации стратегии пространственного развития России до 2025 года.

Замминистра добавил, что по итогам 2023 года показатель ожидаемой продолжительности жизни составил 73,4 года, что на 0,8% выше, чем в 2022 году.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Татьяна Голикова 28 ноября 2023 года доложила во время видеоконференции, посвящённой открытию медицинских объектов в ряде регионов, с участием президента Владимира Путина, что в стране сложилась устойчивая тенденция по снижению смертности. По итогам девяти месяцев Росстат показал снижение показателя смертности до 11,9 смерти на одну тысячу населения в год.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко 29 декабря сообщил, что младенческая смертность в России достигла исторического минимума. Он заявил, что смертность детей до 17 лет снизилась на 23%.

Мурашко также заявлял, что младенческая смертность в стране рекордно низкая. По его словам, показатели в России, например, на 20% ниже, чем в США.