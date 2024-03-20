Белгород, 20 марта, 2024, 17:01 — ИА Регнум. Глава села Козинка в Белгородской области, которое регулярно обстреливается украинскими военными, и куда несколько дней назад попытались проврваться украинские диверсанты, лично начал вывозить жителей из населённого пункта в безопасное место.

Кадр из видео

Член Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова поделилась в Telegram видеозаписью, на которой запечатлено, как глава приграничного села Мгорь Моховенко помогает людям уехать от обстрелов.

«Вот так трудные времена проверяют, на своем ли месте находится человек. Не убежал спасать себя, а вывез людей сам потому, что на тот момент они именно на него рассчитывали», — отметила Марина Ахмедова.

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В авто с Моховенко были пенсионерки, которые засняли на видео разрушения в селе из-за ударов ВСУ. На кадрах можно заметить разбитые дома и сгоревшие автомобили. При этом новые обстрелы со стороны украинских подразделений могут произойти в любое время. В какой-то момент Моховенко даже призвал спутниц помолиться.

В белгородских пабликах появилось и другое видео, судя по кадрам, самого начала эвакуации. Глава села объехал несколько домов, в которых ещё оставались жители. Моховенко некоторое время упрашивал сельчанина поехать с ними, но тот всё равно на свой страх и риск предпочёл остаться. Хотя на видео можно заметить, что «прилёт» в этот многоквартирный дом уже явно был.

«Я Христом Богом прошу тебя, Слава! Выходите!» — крикнул глава села, но мужчина решил не покидать жилище.

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Это далеко не первый раз, когда глава небольшого села помогает своим согражданам. Прошлой весной губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков лично отметил подвиг Моховенко. Тогда чиновник буквально на руках выносил раненых и односельчан и вывозил их в безопасносе место. Его автомобиль несколько раз попадал под обстрел.

Гладков подчеркнул, что о решительных действиях главы муниципалитета ему рассказали местные жители. Глава региона сам убедился в правдивости этих заявлений.

«Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз», — написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области подчеркнул, что глава сельского поселения помог жителям не только Козинки, но и соседнего села Глотово, где спас большое количество людей.

ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России. За последние несколько дней не менее 17 человек погибли в Белгородской области, а система ПВО сбивает ракеты и беспилотники едва ли не каждые несколько часов.

20 марта Гладков отметил, что много жителей остаются в регулярно обстреливаемых со стороны ВСУ населённых пунктах. Власти Белгородской области должны убедить их выехать оттуда. Он рассказал, что эвакуация жителей — это крайне сложная задача, в том числе из-за постоянных обстрелов. Задача усложняется и тем, что до усиления обстрелов ВСУ многие жители категорически отказывались покидать свои дома.

Село Козинка пострадало не только об украинских обстрелов, но и стало местом боя с украинскими диверсантами, которые попытались прорваться в приграничное село. Так, Минобороны России сообщило, что 14 марта российские военные вместе с пограничными органами ФСБ сорвали попытку подразделений ВСУ прорваться в Козинку. Порядка 30 членов ДРГ доставили к границе на двух вертолетах Ми-8, они направились к Козинке и зашли в несколько домов на окраине села, при попытке пройти вглубь они были уничтожены.

17–19 марта оборонное ведомство также сообщало о противодействии попыткам диверсантов перейти границу в районе Козинки. 20 марта Минобороны отчиталось о полной зачистке Козинки от украинских сил.