Оттава, 20 марта, 2024, 16:59 — ИА Регнум. Обладатель Кубка Стэнли канадский хоккеист Крис Саймон покончил с собой. На протяжении долго времени он боролся с хроническим заболеванием мозга. Об этом заявили родственники спортсмена, сообщил телеканал ESPN.

Владимир Федоренко/РИА Новости Крис Саймон

«Семья твёрдо убеждена в том, что Крис очень сильно страдал от хронической травматической энцефалопатии, что, к сожалению, привело к его смерти», ― говорится в заявлении семьи, которое предоставил бывший агент хоккеиста Пол Теофанус.

Других подробностей родные хоккеиста раскрывать отказались о попросили СМИ и поклонников о конфиденциальности в это очень трудное время для семьи время.

«Мы скорбим о потере нашего сына, брата, отца, партнера, товарища по команде и друга», ― говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, бывший форвард московского «Динамо» и новокузнецкого «Металлурга» канадский хоккеист Крис Саймон скончался в Онтарио 18 марта. Ему было 52 года. Саймон завершил карьеру в 2014 году по состоянию здоровья. У него диагностировали депрессию, тревожное состояние и посттравматическое стрессовое расстройство.

Саймон в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Колорадо Эвеланш» в 1996 году стал обладателем Кубка Стэнли. Помимо «Эвеланш», форвард защищал цвета «Вашингтона», «Чикаго», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Йорк Айлендерс», а также «Калгари» и «Миннесоты».

Он также выступал в Континентальной хоккейной лиги за подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». За «Динамо» он сыграл девять игр за клуб и забросил две шайбы. В общей сложности на его счету 41 шайба и 46 голов в 168 матчах в КХЛ.