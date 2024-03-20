Вашингтон, 20 марта, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Офис главы киевского режима Владимира Зеленского посчитал оскорбительным предложение получать военную помощь США в виде кредитов, сообщила 19 марта газета Politico, ссылаясь на источники.

President Of Ukraine/Global Look Press Владимир Зеленский

Как рассказали журналистам собеседники на условиях анонимности, Киев пока не получал подобных официальных предложений. Один из них заявил, что при таком варианте нужно учесть условия, при которых кредит не нужно будет возвращать.

«Однако в целом Киеву эта идея не нравится», — говорится в публикации.

Как сообщало ИА Регнум, американский сенатор Линдси Грэм (лицо, внесённое Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) 19 марта поддержал предложение оказывать помощь Украине на условиях беспроцентного кредита. По словам политика, он уже обсуждал этот вариант с Зеленским.

В феврале американский журналист Такер Карлсон заявил, что оказание военной помощи Киеву в кредит — это мошенничество, так как Украина никогда не вернёт этих денег. Он добавил, что такая схема только отсрочит неизбежное заключение мирного соглашения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2023 года заявил, что помощь Запада Украине не даст возможности изменить ход спецоперации. Он добавил, что страны, которые будут в этом участвовать, только растратят ресурсы.