Москва, 20 марта, 2024, 16:41 — ИА Регнум. Российский футбольный союз проведёт акцию памяти комментатора Василия Уткина перед началом товарищеского матча между Россией и Сербией 21 марта.

Alexander Wilf/Global Look Press Василий Уткин

«Перед игрой будет показан специальный ролик с известными фразами комментатора, после чего будет выведена фотография с годами жизни Василия и пройдёт минута молчания», — рассказал ТАСС руководитель департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин.

Игра состоится на «ВТБ-Арене» в Москве в 20:00 мск.

Как сообщало ИА Регнум, спортивный комментатор Василий Уткин умер вечером 19 марта. Об этом сообщил любительский ФК «Эгриси», которым он владел. Причины смерти не уточнялись.

Уткин начал работать на телевидении в 1994 году, вёл спортивные передачи и комментировал футбольные матчи, в 2017 году объявил о завершении карьеры комментатора. 6 марта журналисту исполнилось 52 года.