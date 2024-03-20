Москва, 20 марта, 2024, 16:29 — ИА Регнум. На юго-востоке столицы открыли движение по обновлённой развязке на пересечении МКАД и улицы Верхние Поля. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram-канале.

Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Мэр отметил, что новые дороги увеличат пропускную способность юго-восточного участка магистрали. В свою очередь будет создан комфортный выезд на МКАД с Южной рокады.

Столичный градоначальник добавил, что ранее запустили шестиполосный путепровод над МКАД, две эстакады-съезда и путепровод через грузовую ветку МЖД.

Собянин подчеркнул, что сегодня после реконструкции открыли движение по двум эстакадам-съездам, в том числе к ТЦ «Мега Белая Дача», а также съездам в сторону центра и Новоегорьевского шоссе.

Кроме того, строители привели в порядок почти 200 метров прямого хода МКАД, подчеркнул столичный градоначальник.

В планах у столичных властей до конца года сделать эстакаду-съезд к торговому комплексу «Садовод», несколько съездов в сторону центра и ещё один путепровод через грузовую ветку МЖД, рассказал мэр.

«Обновлённая развязка значительно улучшит транспортную доступность московских районов Капотня, Люблино, Марьино и подмосковных городов Дзержинский, Котельники, где живут больше 600 тысяч человек», — отметил Собянин.

Реконструкция и строительство развязок на МКАД является одним из приоритетных направлений развития транспортной системы Москвы. С 2012 года был введён 21 дорожный объект. На очереди последний. Он находится на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, резюмировал градоначальник.

Как передавало ИА Регнум, до конца 2026 года в Москве построят 265 километров дорог и 123 искусственных сооружения. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.

Он рассказал, что в их число войдут Южная рокада, трасса Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, дорога Мамыри — Пенино — Шарапово, а также южный участок Московского скоростного диаметра.