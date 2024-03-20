Москва, 20 марта, 2024, 15:59 — ИА Регнум. Североатлантический альянс ставит задачу-максимум, а именно открыть второй фронт против России в Закавказье. Об этом на брифинге 20 марта заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Adrian Wyld/Global Look Press

«Есть задача-максимум, а именно открыть в Закавказье второй фронт против нашей страны и в целом подпалить заново регион», — заявила дипломат.

Захарова в этой связи добавила, что НАТО не устраивала российская политика, направленная на умиротворение региона. Те договоренности, которые удалось достичь при посредничестве Москвы, буквально сработали как красная тряпка для Запада, потому что это была дорога к миру, отметила она.

Как сообщало ИА Регнум, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг посетил Азербайджан, Грузию и Армению с 17 по 19 марта. В Баку 17 марта он встретился с президентом Ильхамом Алиевым, а 18 марта провёл переговоры с главами МИД и Минобороны республики. 18 марта, Столтенберг и глава грузинского правительства Ираклий Кобахидзе обсудили в Тбилиси вопрос интеграции республики в альянс.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 19 марта заявил, что желание НАТО расширить влияние на Кавказе не добавит стабильности в регионе.